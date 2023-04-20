مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 38 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الأربعاء، في المملكة.
وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن مكة المكرمة سجلت اليوم أعلى درجة حرارة بـ38 درجة مئوية.
وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن مدينة أبها سجلت اليوم أدنى درجة حرارة بـ 13 درجة مئوية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم في بعض المدن:
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.