مكة المكرمة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة بـ 38 مئوية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة وجدة أعلى درجة حرارة بـ 38 مئوية، بينما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 13 درجة مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة وجدة 38 مئوية، القنفدة 37 مئوية، الدمام وحفر الباطن والأحساء وينبع 35 مئوية، جازان والخرج ورفحاء وشرورة 34 مئوية، الصمان والتنهات والدهناء ووادي الدواسر 33 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: أبها والباحة 13 مئوية، حائل والطائف 15 مئوية، الدوادمي 16 مئوية، الصمان والتهاء والمجمعة والدهناء 17 مئوية، الرياض وتبوك وطريف وبيشة 18 مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.