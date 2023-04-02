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وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

مكة المكرمة وطريف يسجلان أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ صباحاً
مكة المكرمة وطريف يسجلان أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ34 مئوية، فيما سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ6 درجات مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: مكة المكرمة 34 مئوية، جازان 33 مئوية، شرورة 31 مئوية، المدينة المنورة وجدة ونجران وبيشة وينبع والقنفدة 30 مئوية، العلا 29 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى جاءت كالتالي: طريف 6 مئوية، القريات 7 مئوية، عرعر 8 مئوية، رفحاء وسكاكا وحائل وتبوك 9 مئوية، حفر الباطن والمجمعة 10 مئوية، الرياض وبريدة والصمان والدوادمي والباحة والطائف 12 مئوية، العلا والتنهات والدهناء 13 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

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