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مكة تُسجل أعلى درجة حرارة بـ35 مئوية

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
مكة تُسجل أعلى درجة حرارة بـ35 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس.

درجات الحرارة بالمملكة

وأوضح المركز في تغريدة على “تويتر”، أن مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ35 درجة مئوية، فيما تسجل المدينة المنورة 34 درجة مئوية.

وتابع المركز أن مدينة طريف تُسجل 7 درجات مئوية، بينما تسجل القريات 9 درجات مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم على مدن المملكة:

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