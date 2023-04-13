مكتبة جرير تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت مكتبة جرير، عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)؛ للعمل بفروعها في مختلف مناطق المملكة (اختر فرع جرير الأقرب لك) – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت المكتبة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
1- مسؤول مبيعات.
2- محاسب مبيعات.
3- فني هواتف ذكية.
4- محاسب في قسم المحاسبة.
وأشارت مكتبة جرير إلى أن التقديم متاح الآن من خلال البريد الإلكتروني التالي: mailto:[email protected]