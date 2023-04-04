مكعب المربع الجديد الوجهة التفاعلية الأولى على مستوى العالم

كشف صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء، عن أن المكعب الذي سيكون في وسط مشروع المربع الجديد، سيكون الوجهة التفاعلية الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأضاف الصندوق عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المكعب سيكون الوجهة التفاعلية الأولى من نوعها على مستوى العالم، يمكن اكتشاف عوالم جديدة معه لينقل زواره لأجواء فوق الخيال.

وأوضح أن الزوار سيستمتعون بتجارب تسوق لا مثيل لها، إلى جانب أماكن للترفيه والعمل، فهي تجربة استثنائية لم يسبق لها مثيل، مشددًا على أن هذا هو الوجه الجديد لمدينة الرياض.

أكبر داون تاون

ويستهدف مشروع المربع الجديد ليكون أكبر داون تاون حديث في العالم، والمساهمة في تطوير مستقبل العاصمة الرياض، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويؤكد الخبراء أن مشروع المربع الجديد سيُساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في عام 2030.