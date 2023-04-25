Icon

منسوبو الدفاع يساعدون مسنًّا في النزول من على السفينة ضمن الإجلاء Icon ملايين أجهزة الأندرويد بدون واتساب قريبًا Icon لقطات مؤثرة للبناني بعد وصوله جدة قادمًا من السودان Icon إصابة 5 مستوطنين إسرائيليين بحادث دهس بالقدس Icon الوحدة يُشارك بكأس السوبر السعودي 2024 Icon القنصل الأمريكي بجدة: الإجراءات السعودية لإجلاء العالقين بالسودان قوية ومحكمة Icon الانتقادات تحاصر إدارة آل معمر بعد خسارة النصر Icon هدنة جديدة بالسودان لمدة 72 ساعة Icon قطري يلقي نقودًا على المارة Icon إعلاميون: الوحدة تأهل بجدارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
المزودة بالأنظمة القديمة

ملايين أجهزة الأندرويد بدون واتساب قريبًا

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
ملايين أجهزة الأندرويد بدون واتساب قريبًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن تطبيق “واتساب” سيتوقف عن العمل على العديد من الأجهزة المزودة بأنظمة أندرويد القديمة.

إصدار جديد

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فقد تم إعداد إصدار جديد من تطبيق “واتساب”، لكن هذا الإصدار يحوي قيودًا على العمل مع بعض إصدارات أنظمة أندرويد القديمة، وفقًا لـ ixbit.

وتشير بعض مواقع الإنترنت إلى أن النسخة التجريبية من “واتساب” المخصصة لأنظمة أندرويد والتي يتم اختبارها حاليًّا، بينت أن التطبيق لن يعمل مع الهواتف والأجهزة الذكية التي تحوي أنظمة تشغيل أقدم من Android 5.0 التي أطلقت عام 2014، أي أن التطبيق لن يعمل مع الأجهزة المزودة بأنظمة Android 4.4 KitKat.

ويرى بعض المبرمجين أن هذه الخطوة من القائمين على “واتساب” هدفها تحسين قدرات التطبيق، وتزويده بميزات جديدة بما فيها ميزات الأمان.

وبالإضافة إلى نسخة “واتساب” الاختبارية المخصصة لأجهزة أندرويد يتم اختبار نسخة من التطبيق مخصصة لأنظمة iOS أيضًا، وزودت هذه النسخة برموز تعبيرية جديدة، وبعض الميزات التي تعزز خصوصية البيانات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
مشاهير

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ...

مشاهير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

السوق
زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج
العالم

زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في...

العالم
سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد
مشاهير

سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

مشاهير
كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا
الرياضة

كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر...

الرياضة
هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية
آخر الاخبار

هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة...

آخر الاخبار
بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أخبار رئيسية

بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة...

أخبار رئيسية