ملايين أجهزة الأندرويد بدون واتساب قريبًا

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كشفت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن تطبيق “واتساب” سيتوقف عن العمل على العديد من الأجهزة المزودة بأنظمة أندرويد القديمة.
وتبعًا للمعلومات المتوفرة فقد تم إعداد إصدار جديد من تطبيق “واتساب”، لكن هذا الإصدار يحوي قيودًا على العمل مع بعض إصدارات أنظمة أندرويد القديمة، وفقًا لـ ixbit.
وتشير بعض مواقع الإنترنت إلى أن النسخة التجريبية من “واتساب” المخصصة لأنظمة أندرويد والتي يتم اختبارها حاليًّا، بينت أن التطبيق لن يعمل مع الهواتف والأجهزة الذكية التي تحوي أنظمة تشغيل أقدم من Android 5.0 التي أطلقت عام 2014، أي أن التطبيق لن يعمل مع الأجهزة المزودة بأنظمة Android 4.4 KitKat.
ويرى بعض المبرمجين أن هذه الخطوة من القائمين على “واتساب” هدفها تحسين قدرات التطبيق، وتزويده بميزات جديدة بما فيها ميزات الأمان.
وبالإضافة إلى نسخة “واتساب” الاختبارية المخصصة لأجهزة أندرويد يتم اختبار نسخة من التطبيق مخصصة لأنظمة iOS أيضًا، وزودت هذه النسخة برموز تعبيرية جديدة، وبعض الميزات التي تعزز خصوصية البيانات.