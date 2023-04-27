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يجمع بين فريقي الهلال والوحدة

ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد
المواطن - فريق التحرير

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تترقب جماهير كرة القدم السعودية نهائي كأس الملك بين فريقي الهلال والوحدة، خاصة أنه سيشهد تشريف ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

نهائي الكأس بملعب الجوهرة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك، يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

الهلال في كأس الملك
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

حضور ولي العهد

وأناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد لحضور نهائي كأس الملك وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

وأعربت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سعادتها بتشريف ولي العهد لنهائي كأس الملك، وتمنوا أن يظهر لاعبو الفريقين بشكل مميز وتقديم صورة مشرفة تليق بحضوره.

الفريقان بكأس الملك

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس الملك بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، فيما صعد الوحدة بعدما أطاح بالنصر بهدف نظيف، ويطمح لمواصلة مفاجآته وحصد اللقب.

نادي الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @SaudiSuperCup
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