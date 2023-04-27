توضيح من حساب المواطن بشأن صرف المكافآت تفكيك خلية إرهابية كانت تستعد لعمليات خطيرة في المغرب القبض على 4 مقيمين في جدة روجوا 20 كيلو من الشبو مشهد صادم لتعذيب ليبيين وتعليقهم بالسقف تحذير: أمطار وعواصف على عسير حتى الـ 10 مساءً صربي يُدير قمة الاتحاد والشباب تصرف صادم من يوتيوبر جلب الطعام إلى مشرد وأكله أمامه الفيصل عن حضور ولي العهد لنهائي الكأس: تشريف نعتز به ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيراليون
تترقب جماهير كرة القدم السعودية نهائي كأس الملك بين فريقي الهلال والوحدة، خاصة أنه سيشهد تشريف ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك، يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
وأناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد لحضور نهائي كأس الملك وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.
وأعربت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سعادتها بتشريف ولي العهد لنهائي كأس الملك، وتمنوا أن يظهر لاعبو الفريقين بشكل مميز وتقديم صورة مشرفة تليق بحضوره.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس الملك بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، فيما صعد الوحدة بعدما أطاح بالنصر بهدف نظيف، ويطمح لمواصلة مفاجآته وحصد اللقب.