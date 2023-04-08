مليون معتمر ومصلٍّ بالحرم المكي في ثالث جمعة رمضانية

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شهد الحرم المكي، في ثالث جمعة من شهر رمضان أكثر من 1.049 مليون معتمر ومصلٍّ حيث توافدت أعداد غفيرة للصلاة في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية وإيمانية.
ومع دخول النصف الثاني لشهر رمضان المبارك، رفعت رئاسة الحرمين الشريفين من جاهزيتها ومنظومتها الخدمية التشغيلية، وحشدت استعداداتها البشرية لثالث جمعة في رمضان اليوم لخدمة الأعداد المليونية من القاصدين والمعتمرين والمصلين، مع تزايد ومضاعفة وكثافة المصلين مقارنة بالنصف الأول من الشهر الكريم.
تأتى الجمعة الثالثة وسط تأهب وجاهزية لكافة قطاعات الرئاسة، وبإشراف مباشر من الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الذي يقود غرفة العمليات لمتابعة عملية إدارة الحشود والتفويج ومنظومة الخدمات التشغيلية وفق حوكمة وقياس الأثر، وتقديم خدمات معيارية ذات جودة عالمية وبجاهزية وتكامل لاستقبال الحشود المليونية في أجواء إيمانية خاشعة صحية آمنة.
وكثفت رئاسة الحرمين جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام لتنفيذ خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لصلاة الجمعة الثالثة في شهر رمضان في المسجد الحرام، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم، وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة؛ حيث يشهد المسجد الحرام، تدفق مئات الآلاف من المصلين، وقد امتلأت أروقة المسجد الحرام وأدواره وساحاته بالمصلين.