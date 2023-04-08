Icon

توقعات باستمرار الأمطار الربيعية ابتداءً من الأحد Icon إصابة 16 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز بمصر Icon مليون معتمر ومصلٍّ بالحرم المكي في ثالث جمعة رمضانية Icon مدرب الشباب: سبب واحد جعلنا نهزم الهلال بثلاثية Icon تشاد تمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد Icon تسلا تستدعي أكثر من 400 سيارة بأمريكا Icon لقطتان في مباراة الشباب أثارت غضب جماهير الهلال من أداء ماجد الشمراني Icon السفير المعلمي: الدبلوماسية السعودية اليوم تمارس دورًا قياديًّا Icon تحذير أمني عالي الخطورة حول بعض منتجات أبل Icon رامون دياز عن الحكم ماجد الشمراني: تعيينه وسيلة لحرمان الهلال من لقب الدوري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط منظومة متكاملة من الخدمات

مليون معتمر ومصلٍّ بالحرم المكي في ثالث جمعة رمضانية

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ صباحاً
مليون معتمر ومصلٍّ بالحرم المكي في ثالث جمعة رمضانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهد الحرم المكي، في ثالث جمعة من شهر رمضان أكثر من 1.049 مليون معتمر ومصلٍّ حيث توافدت أعداد غفيرة للصلاة في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية وإيمانية.

جهوزية الحرمين

ومع دخول النصف الثاني لشهر رمضان المبارك، رفعت رئاسة الحرمين الشريفين من جاهزيتها ومنظومتها الخدمية التشغيلية، وحشدت استعداداتها البشرية لثالث جمعة في رمضان اليوم لخدمة الأعداد المليونية من القاصدين والمعتمرين والمصلين، مع تزايد ومضاعفة وكثافة المصلين مقارنة بالنصف الأول من الشهر الكريم.

الجمعة الثالثة

تأتى الجمعة الثالثة وسط تأهب وجاهزية لكافة قطاعات الرئاسة، وبإشراف مباشر من الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الذي يقود غرفة العمليات لمتابعة عملية إدارة الحشود والتفويج ومنظومة الخدمات التشغيلية وفق حوكمة وقياس الأثر، وتقديم خدمات معيارية ذات جودة عالمية وبجاهزية وتكامل لاستقبال الحشود المليونية في أجواء إيمانية خاشعة صحية آمنة.

خدمات وتسهيلات

وكثفت رئاسة الحرمين جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام لتنفيذ خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لصلاة الجمعة الثالثة في شهر رمضان في المسجد الحرام، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم، وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة؛ حيث يشهد المسجد الحرام، تدفق مئات الآلاف من المصلين، وقد امتلأت أروقة المسجد الحرام وأدواره وساحاته بالمصلين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة
السعودية اليوم

إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة

السعودية اليوم
زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية
العالم

زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية

العالم
تراحم تطلق حملتها في رمضان بتبوك
السعودية اليوم

تراحم تطلق حملتها في رمضان بتبوك

السعودية اليوم
تخصيص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

تخصيص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي في 3...

وظائف
تيك توك الأكثر شعبية بين الشباب
تكنولوجيا

تيك توك الأكثر شعبية بين الشباب

تكنولوجيا
لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لتنظيم المصلين
السعودية اليوم

لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج...

السعودية اليوم
أكثر من 13 ألف زائر من 37 جمعية يستمتعون بفعاليات تقويم الرياض
آخر الاخبار

أكثر من 13 ألف زائر من 37...

آخر الاخبار