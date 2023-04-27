مملكة الإنسانية تجلي مواطنيها ورعايا الدول عبر 6 مراحل

استطاعت المملكة في وقت قياسي أن تجلي مواطنيها ورعايا 74 دولة من السودان عبر 6 مراحل، تأكيدًا لجهود مملكة الإنسانية في دعم الإنسان أولًا على مستوى العالم.

ونشرت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح جهود المملكة الإنسانية في إجلاء المواطنين ورعايا الدول العالقين في السودان.

توجيهات القيادة

وأوضحت أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بخصوص إجلاء مواطني المملكة

ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.

ولفتت إلى أن المملكة قامت بتوفير كامل الاحتياجات لمن تم إجلاؤهم لتسهيل مغادرتهم لبلدانهم آمنين، ولا زالت تواصل مساعي تحقيق الأمن للشعب السوداني.

6 مراحل

واستطاعت المملكة أن تجلي مواطنيها ورعايا الدول الصديقة من خلال 6 مراحل وهي:

المرحلة الأولى: بدء ترتيبات الإجلاء.

المرحلة الثانية: إجلاء91 مواطنًا و66 شخصًا من 12 دولة.

المرحلة الثالثة: إجلاء 10 مواطنين و189 شخصًا من 12دولة.

المرحلة الرابعة: إجلاء 13 مواطنًا و1674 شخصًا من 56 دولة.

المرحلة الخامسة: إجلاء 5 مواطنين و198 شخصًا من 10 دول.

المرحلة السادسة: إجلاء 187 شخصًا من 25 دولة.