منافسة خاصة بين غروهي وكيم

يُقدم حارسا الاتحاد والشباب، البرازيلي مارسيلو غروهي والكوري الجنوبي كيم سيونج جيو مستوى مميزًا هذا الموسم، ليكونا من أبرز حراس المرمى في دوري روشن السعودي.

أرقام غروهي وكيم

وشارك غروهي في 23 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 15 مرة، وتصدى لـ43 كرة، ونجح في التصدي لركلة جزاء.

ولم يغب كيم سيونج جيو عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في أي مباراة بدوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث لعب 23 لقاء، وحافظ على نظافة شباكه 10 مرات، وتمكن من صد ركلة جزاء، وتصدى لـ57 كرة.

مباراة الاتحاد ضد الشباب

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الشباب على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 9:30 مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة اليوم المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يقع نادي الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.