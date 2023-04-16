منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي

تشهد منافسات دوري يلو “دوري الدرجة الأولى السعودي”، صراعًا قويًا بين الفرق على صدارة الترتيب والتأهل إلى دوري المحترفين في الموسم الجديد.

منافسة قوية للتأهل

وشهدت آخر 15 جولة منافسة قوية على صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث تبادلت أندية الأهلي، الفيصلي، الأخدود، الرياض والحزم المراكز الأولى.

ومن المقرر أن تصعد 4 فرق من دوري الدرجة الأولى السعودي إلى دوري روشن موسم 2023\ 2024، بعد أن كانت طيلة السنوات الماضية 3 أندية فقط.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر زيادة عدد أندية دوري روشن إلى 18 فريقًا بدلًا من 16، من أجل زيادة عدد المباريات وتنافسية البطولة، على أن يهبط ناديان فقط إلى دوري يلو.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في دوري يلو إلى دوري روشن، ويتم فرز النتائج أولًا عن طريق رصيد النقاط، ثم اللجوء للمواجهات المباشرة بين الطرفين في حالة التساوي، ثم فارق الأهداف بالمواجهات المباشرة وفي كل مباريات المسابقة.

ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي كالتالي؛ الأهلي في الصدارة برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن الأخدود، ولكنه خاض 27 لقاء، ثم الحزم بـ55 نقطة من 27 مواجهة.

ويحتل الرياض المركز الرابع برصيد 53 نقطة من 28 مباراة، ثم الفيصلي برصيد 44 نقطة من 27 لقاء، وبفارق نقطتين عن العربي، ثم أُحد بـ39 نقطة، يليه الخلود برصيد 37 نقطة، ثم هجر بـ36 نقطة.

ويقع الجبلان في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع العروبة، وبفارق نقطة عن العين، ثم القيصومة برصيد 32 نقطة، يليه جدة بـ30 نقطة، ثم القادسية ونجران برصيد 28 نقطة، الساحل 23 نقطة، ويتذيل الشعلة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي 13 نقطة.