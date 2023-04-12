منافسة مشتعلة على صدارة هدافي دوري روشن

واصل الثلاثي أوديون إيغالو، أندرسون تاليسكا وعبدالرزاق حمدالله تألقهم اللافت في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية على صدارة قائمة الهدافين.

منافسة قوية

واشتعلت المنافسة على صدارة هدافي دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ23، حيث نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف لفريقه الاتحاد ضد الوحدة، ليصل إلى 16 هدفًا هذا الموسم.

ويتصدر مهاجم الهلال، النيجيري إيغالو قائمة الهدافين برصيد 16 هدفًا، خلال 20 مباراة بمعدل هدف كل 101.7 دقيقة، بالتساوي مع نجم النصر، البرازيلي تاليسكا الذي خاض 17 لقاء، ويحرز هدف كل 90.0 دقيقة لعب.

وتقدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، فراس البريكان إلى المركز الرابع في قائمة هدافي دوري روشن بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفًا، بالتساوي مع نجم الشباب، كارلوس جونيور، ثم نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ11 هدفًا.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ56 نقطة، ثم النصر برصيد 53 نقطة، يليه الليوث بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ46 نقطة، يليه الفتح بـ38 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 29 نقطة، يليه الطائي بـ28 نقطة، وبفارق نقطة عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، الاتفاق بـ24 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة، يليه العدالة بـ18 نقطة، ثم الخليج بـ17 نقطة، والباطن بـ12 نقطة.