Icon

هموم المواطن واحتياجاته في قلب اهتمام القيادة.. صورة نموذجية Icon وفد إيراني يزور الرياض قريباً لمناقشة فتح السفارة Icon هروب عروس بعد إطلاقها النار احتفالاً بزفافها Icon تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الباحة ومكة المكرمة Icon هذا ما نحتاجه اليوم للخلاص من وجع هؤلاء الحمقى وتعاستهم Icon هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة Icon أسر التوحد تدخل غينيس بأكبر عدد توقيعات على قطعة بازل Icon فرصة اتفاق سلام تاريخي تلوح في أفق اليمن السعيد Icon اهتمام محمد بن سلمان ورفعه للملك بتمديد حساب المواطن يؤكد تلمس الاحتياجات ومساندة المستحقين Icon مسؤولون يروون تجاربهم في التواصل الفوري مع ولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تطويق الجزيرة عسكريًا لليوم الثالث

مناورات الصين بالذخيرة الحية قرب تايوان

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
مناورات الصين بالذخيرة الحية قرب تايوان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل الصين تطويق تايوان لليوم الثالث على التوالي، فيما تجري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، وأعلنت البحرية الأمريكية أنها أرسلت المدمرة ميليوس التابعة لها والمزودة بصواريخ موجهة إلى بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي، في إجراء يهدف إلى التأكيد على الحقوق والحريات الملاحية.

تزايد التوتر بين الصين وأمريكا

وقالت البحرية الأمريكية إن العملية التي قامت بها المدمرة تتفق مع القانون الدولي، علمًا بأن خلافاً كان وقع الشهر الماضي بين الصين والولايات المتحدة بشأن تحركات ميليوس التي أكدت بكين أنها دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر باراسيل.

جاء هذا الإعلان، اليوم الاثنين، في الوقت الذي يجرى فيه الجيش الصيني محاكاة لشن ضربات دقيقة على أهداف رئيسية في تايوان في إطار مناورات حول الجزيرة، ووسط تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة.

مناورات عسكرية

كما أتى بالتزامن مع تأكيد الجيش الصيني أن حاملة الطائرات “شاندوغ” استخدمت في مناوراته العسكرية، وكشف أن طائرات تحمل ذخيرة حية أجرت محاكاة لضربات قرب تايوان. وقالت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني ببيان إن “أسرابًا عدة من المقاتلات من طراز إتش-6كاي تحمل الذخيرة الحيّة نفذت موجات عدة من محاكاة ضربات على أهداف مهمة في جزيرة تايوان.

في حين أفادت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 11 سفينة حربية و59 طائرة صينية في محيط الجزيرة، وأوضحت أنها رصدت مشاركة مقاتلات وقاذفات في تلك المناورات.

بحر الصين

أتت تلك التحركات في بحر الصين وسط توتر كبير بين بكين من جهة وكل من تايبيه وواشنطن من جهة أخرى، لاسيما بعد زيارة رئيسة تايوان ساي إينغ-وين إلى كاليفورنيا حيث التقت رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، ما أثار حفيظة السلطات الصينية التي أكدت أن الرد سيكون حازماً.

وتنظر الصين باستياء إلى التقارب الجاري منذ سنوات بين السلطات التايوانية وواشنطن التي تُقدّم للجزيرة دعمًا عسكريًّا مهمًّا رغم عدم وجود علاقات رسميّة بينهما.

خصوصا أن بكين تعتبر الجزيرة البالغ عدد سكّانها 23 مليون نسمة جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، ولم تتمكّن بعد من إعادة توحيدها مع بقيّة أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق منافسات كأس العلا للهجن
محمد بن سلمان

تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق منافسات كأس...

محمد بن سلمان
رونالدو ونواف العقيدي يدفعان جماهير الاتحاد لانتقاد لجنة الانضباط والأخلاق
الرياضة

رونالدو ونواف العقيدي يدفعان جماهير الاتحاد لانتقاد...

الرياضة
نيوكاسل يونايتد يعزز تواجده في المركز الثالث بخماسية في ويست هام
الرياضة

نيوكاسل يونايتد يعزز تواجده في المركز الثالث...

الرياضة
شعبية بوتين تصل إلى مستوى قياسي في أمريكا
العالم

شعبية بوتين تصل إلى مستوى قياسي في...

العالم
جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل
السعودية اليوم

جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل

السعودية اليوم
وفاة وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي
السعودية اليوم

وفاة وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي

السعودية اليوم
المنافسة تغرم شركة تصوير جوي مليون و960 ألف ريال
السعودية اليوم

المنافسة تغرم شركة تصوير جوي مليون و960...

السعودية اليوم
كأس العلا للهجن الأغلى عالميًّا بقيمة الجوائز
السعودية اليوم

كأس العلا للهجن الأغلى عالميًّا بقيمة الجوائز

السعودية اليوم