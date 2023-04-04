تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب منح تركي آل الشيخ الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج أرامكو تلعب دورًا محوريًا عالميًا في مجال الاستدامة زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب سقطرى اليمنية تقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من 10 آلاف مستفيد بالمسجد الحرام وفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن في مصر توقعات بـ رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة يعقوب بوشهري: سعر إعلاني لا يقل عن 50 ألف ريال رجل أمن يحتضن طفلًا يلهو بمفرده داخل الحرم لحظة تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر
توجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالشكر إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، على منحه الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: أشكر الشيخ سلطان آل نهيان على منحي الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وإن شاء الله مزيد من التقدم في هذه الرياضة العريقة.
ونشر تركي آل الشيخ لقطات مصورة بجانب الشيخ سلطان بن خليفة، لحظة منحه الرئاسة الشرفية للاتحاد الآسيوي للشطرنج.
يذكر أن الشيخ سلطان بن خليفة قد فاز برئاسة الاتحاد الآسيوي للشطرنج بالتزكية لولاية خامسة حتى عام 2026.