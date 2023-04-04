منح تركي آل الشيخ الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج

توجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالشكر إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، على منحه الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: أشكر الشيخ سلطان آل نهيان على منحي الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وإن شاء الله مزيد من التقدم في هذه الرياضة العريقة.

ونشر تركي آل الشيخ لقطات مصورة بجانب الشيخ سلطان بن خليفة، لحظة منحه الرئاسة الشرفية للاتحاد الآسيوي للشطرنج.

يذكر أن الشيخ سلطان بن خليفة قد فاز برئاسة الاتحاد الآسيوي للشطرنج بالتزكية لولاية خامسة حتى عام 2026.