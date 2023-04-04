Icon

تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب Icon منح تركي آل الشيخ الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج Icon أرامكو تلعب دورًا محوريًا عالميًا في مجال الاستدامة Icon زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب سقطرى اليمنية Icon تقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من 10 آلاف مستفيد بالمسجد الحرام Icon وفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن في مصر Icon توقعات بـ رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة Icon يعقوب بوشهري: سعر إعلاني لا يقل عن 50 ألف ريال Icon رجل أمن يحتضن طفلًا يلهو بمفرده داخل الحرم Icon لحظة تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يتمنى التقدم والإنجاز في هذه الرياضة

منح تركي آل الشيخ الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ صباحاً
منح تركي آل الشيخ الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالشكر إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، على منحه الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: أشكر الشيخ سلطان آل نهيان على منحي الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وإن شاء الله مزيد من التقدم في هذه الرياضة العريقة.

ونشر تركي آل الشيخ لقطات مصورة بجانب الشيخ سلطان بن خليفة، لحظة منحه الرئاسة الشرفية للاتحاد الآسيوي للشطرنج.

يذكر أن الشيخ سلطان بن خليفة قد فاز برئاسة الاتحاد الآسيوي للشطرنج بالتزكية لولاية خامسة حتى عام 2026.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد
آخر الاخبار

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد

آخر الاخبار
موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى سلبي
العالم

موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى...

العالم
برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات
السعودية اليوم

برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات

السعودية اليوم
قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم
أخبار رئيسية

قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي...

أخبار رئيسية
100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023
العالم

100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023

العالم
معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض
السعودية اليوم

معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار
أخبار رئيسية

حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

وظائف