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مندوب المملكة بالأمم المتحدة: جهود سعودية لتثبيت هدنة السودان

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
مندوب المملكة بالأمم المتحدة: جهود سعودية لتثبيت هدنة السودان
المواطن - فريق التحرير

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أكد عبد العزيز الواصل، مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية في السودان.

ممرات إنسانية

وشدد الواصل، في كلمة له في الأمم المتحدة، على ضرورة توفير الممرات الإنسانية الآمنة للعاملين في المجال الإنساني.

وقال: “تؤكد بلادي أهمية الالتزام بالهدنة القائمة وحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية وتوفير الممرات الآمنة للعاملين في المجال الإنساني وتيسير عمليات الإجلاء للمدنيين”. وأضاف: نثمن تعاون الأطراف السودانية لتسهيل إجلاء المدنيين.

وقف إطلاق النار

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان قال إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في السودان يبدو صامدًا في بعض المناطق، لكن لا يوجد ما يشير إلى استعداد الطرفين المتحاربين للتفاوض بجدية.

وأضاف المبعوث فولكر بيرتس أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، أن ذلك “يشير إلى أن كلاً منهما يعتقد أن بإمكانه تحقيق نصر عسكري على الآخر… هذه حسابات خاطئة”.

الوساطة السعودية

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل، ووافق الطرفان على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة بدءًا من أمس الثلاثاء بعد مفاوضات توسطت فيها الولايات المتحدة والمملكة.

وقال بيرتس، الذي تحدث في اتصال بالفيديو من بورتسودان: “يبدو أنه (وقف إطلاق النار) صامد في بعض الأماكن حتى الآن، لكننا أيضا نسمع أنباء مستمرة عن قتال وتحرك للقوات”.

انتكاسة لعقود

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش العنف والفوضى في السودان بأنهما يفطران القلب.

وقال إن الصراع على السلطة يضع مستقبل السودان في خطر وقد يسبب معاناة تستمر أعوامًا وانتكاسة للتنمية تستمر عقودًا.

 

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