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وصول 10 مواطنين من السودان أمس

منسوبو الدفاع يساعدون مسنًّا في النزول من على السفينة ضمن الإجلاء

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
منسوبو الدفاع يساعدون مسنًّا في النزول من على السفينة ضمن الإجلاء
المواطن - فريق التحرير

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رصد مقطع فيديو تصرفًا إنسانيًّا لمنسوبي وزارة الدفاع وهم يساعدون رجلًا مسنًّا في النزول من على السفينة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، رجلًا مسنًّا يحاول النزول من على السفينة، بينما تقدم لمساعدته عدد من قوات وزارة الدفاع السعودية.

وصول 10 مواطنين

استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء أمس إلى محافظة جدة 10 مواطنين سعوديين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 189 شخصًا من الجنسيات التالية (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وإيطاليا، وقطر، وسوريا، وهولندا، والعراق، وتركيا، وتنزانيا، ولبنان، وليبيا)، حيث نقلوا من خلال سفينة جلالة الملك (ينبع).

جهود السعودية

وقد حرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من أجلوا من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصًا (101 مواطن سعودي، و255 شخصًا ينتمون لـ 26 جنسية).

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