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المملكة تواصل مد يد العون لجميع الجنسيات

منسوبو الدفاع يستقبلون قائد سفينة جلالة الملك أبها بـ تصفيق حار

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
منسوبو الدفاع يستقبلون قائد سفينة جلالة الملك أبها بـ تصفيق حار
المواطن - فريق التحرير

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في لفتة إنسانية، استقبل منسوبو وزارة الدفاع قائد سفينة جلالة الملك أبها، بتصفيق حار.

وبين مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، اصطفاف رجال الدفاع أمام السفينة، بينما ينزل قائد السفينة منها ليقدموا له التحية بتصفيق حار.

كما رصد مقطع فيديو آخر لقناة الإخبارية، الخدمات الإنسانية الجليلة التي يقدمها منسوبو وزارة الدفاع، حيث يحملون حقائب رعايا سفينة جلالة الملك أبها قبيل مغادرتهم.

مملكة الإنسانية

من جانب آخر، تقدم قائد الأسطول الغربي، اللواء البحري يحيى عسيري، بالشكر للجنود على جهودهم في عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى جدة، مشيرًا إلى أنهم ضربوا أروع الأمثلة للجندي السعودي وأثبتوا أنهم رجال سلمان.

وأضاف عسيري، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: ما رأيتموه من مواقف إنسانية دليل على أن مملكة الإنسانية تبذل بعفوية وبمبادرة من الأنفس الطيبة التي تربينا عليها.

وصول 5 مواطنين

أعلنت وزارة الخارجية، وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة على متن سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة.

وقالت الوزارة عبر موقع تويتر: استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم إلى مدينة جدة 5 مواطنين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم 198 شخصًا من الجنسيات التالية: (روسيا، والمملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوزبكستان، واليمن، وسنغافورة، وكمبوديا، وماليزيا، وباكستان)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “أبها” التابعة للمملكة، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2371 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًّا، و2252 شخصًا ينتمون لـ67 جنسية).

 

 

 

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