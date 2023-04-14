منسوبو متوسطة الرفيعة يوزعون وجبات الإفطار

نفّذ عددٌ من منسوبي وطلاب متوسطة الرفيعة بالجوف، وبالتعاون مع فريق -بنات الجوف فيهن خير- مبادرة إفطار الصائمين، والتي تهدف إلى تقديم وجبة إفطار متكاملة للعابرين والمسافرين على الطرق السريعة، بالإضافة إلى المتأخرين عن وقت الإفطار في منازلهم.

غرس حب الخير

ويهدف البرنامج الذي نفذه منسوبو وطلاب المدرسة إلى غرس حب العمل التطوعي لدى المشاركين وتعظيم قيمة العمل التطوعي لدى النشء، بالإضافة إلى تقديم العمل الخيري في هذا الشهر الفضيل، وهو ضمن المبادرات الاجتماعية والخيرية التي تنفذها المدرسة.

تكريم الطلاب

وقام مدير المدرسة الأستاذ ماضي بن مشافت الرويلي بتكريم الطلاب المشاركين في البرنامج التطوعي، وذلك ضمن برنامج تكريم وتشجيع الفاعلين والمشاركين في برامج وأنشطة المدرسة، مشيدًا بدورهم الفاعل وتعاونهم داخل المدرسة وخارجها، وداعيًا الله أن يكتب لهم أجر ما فعلوه.

بنات الجوف

يذكر بأن مبادرة فريق -بنات الجوف فيهن خير- كانت قد انطلقت قبل 8 سنوات وتأسست على يد مجموعة من بنات المنطقة المتطوعات، كانت البداية بإعداد وتجهيز الوجبات وتوزيعها على مخيمات إفطار الصائمين في المساجد والجوامع، بعدها تطورت تلك المبادرة، وتمّ من خلالها القيام بتجهيز وجبات خاصة؛ يتم توزيعها ميدانيًا عن طريق الفرق التطوعية بالمنطقة .

180 وجبة

من جانبه، ذكر المشرف على المبادرة الأستاذ سلطان بن متعب المقاود بأنه يتم توزيع أكثر من 180 وجبة إفطار يوميًا في شوارع وميادين المنطقة بمشاركة أكثر من 250 متطوعًا، وبيّن المقاود بأن المبادرة تسعى إلى تحقيق الأهداف الإنسانية عبر نشر ثقافة العمل التطوعي والذي يعد من أهم أهداف رؤية 2030 الرئيسة لتحقيق الرؤية المستقبلية بالمملكة، وتعزيز مساهمة المواطنين في تقديم العون والدعم لكافة أفراد المجتمع.