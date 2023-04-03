منصة أبشر تقدم 350 خدمة إلكترونية للمواطنين والمقيمين

أعاد الأمن العام، التذكير بأهمية منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، والتي تقدم خدمات متعددة تتيح للمواطن والمقيم والزائر تنفيذها إلكترونيًا من مكان وجوده وفي أي وقت.

وقالت أبشر في إنفوجراف عبر حسابها بموقع “تويتر” “الخدمات التي تحتاجها أبشر بها وأنت بمكانك”.

خدمات أبشر

وتقدم منصة أبشر خدمات إلكترونية بشكل أسهل وأسرع للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة.

ومن أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها “أبشر” إصدار بدل فاقد وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وإصدار وتجديد الجواز السعودي ومبايعة المركبات إلكترونيًا ومزاد اللوحات الإلكتروني والوثائق الرقمية والتحقق منها، وإسقاط المركبات وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين، عن طريق تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة عدد من الإجراءات وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات أبشر على الأجهزة الذكية.