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دشنها فيصل بن سلمان بمركز الخدمات الحكومية الشامل

منصة رفد الخير تستقبل طلبات المستفيدين من القطاع غير الربحي

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٠ مساءً
منصة رفد الخير تستقبل طلبات المستفيدين من القطاع غير الربحي
المواطن - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، منصة رفد الخير بمركز الخدمات الحكومية الشامل بمقر إمارة المنطقة، التي تُعنى باستقبال طلبات المستفيدين من خدمات القطاع غير الربحي بالمنطقة وتحويلها بشكل مباشر إلى الجمعيات الخيرية المتخصصة، ومتابعة تنفيذها بمستوى عالٍ من الجودة.

منصة رفد الخير

وتأتي المنصة الالكترونية الجديدة في إطار حرص إمارة المنطقة على تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والعلاجية والإنسانية وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وللمستفيدين بالمنطقة كافة؛ وفق إجراءات مؤتمتة ومحوكمة تلبي تطلعات المستفيدين.

رفع مستوى التنسيق

وتسعى إمارة منطقة المدينة المنورة من خلال المنصة إلى رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مراكز الخدمة الشاملة ومختلف الجمعيات ذات العلاقة، وذلك في إطار التيسير على المستفيدين من السكان والزوار خلال رحلة المستفيد في الحصول على الخدمات المطلوبة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة بشكل ميسر وبوقت قياسي وبطريقة إلكترونية ترتقى لمفهوم التحول الرقمي.

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