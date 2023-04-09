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بياضه يظهر في الليل

منظر جوي يسر الأعين لمسجد القبلتين في المدينة المنورة

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
منظر جوي يسر الأعين لمسجد القبلتين في المدينة المنورة
المواطن- فريق التحرير

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عرضت قناة العربية منذ قليل، مشهدًا جويًا يسر الأعين لمسجد القبلتين في المدينة المنورة، ويظهر من خلاله المسجد من مرتفع وعدد أمتار عالية.

منظر جوي

وفي الفيديو يظهر مسجد القبلتين، وبياضه الناصع على الرغم من أن المشاهد ليلية، كما يظهر المبنى الهيكلي الخارجي، والصالة المستطيلة إلى جانب كشف ركنه الشمالي الشرقي والمئذنة.

تاريخ مسجد القبلتين

يذكر أن مسجد القبلتين يتربع شامخاً على ربوة من الحرة الغربية (حرة الوبرة) فقد بناه بنو سواد بن غنم بن كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الثاني للهجرة النبوية المباركة, ولهذا المسجد أهمية خاصة في التاريخ الإسلامي, ففيه نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى قبلة الكعبة المشرفة بعد أن كانت القبلة هي بيت المقدس، وكان ذلك في يوم 15 شعبان من العام الثاني للهجرة.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أم بشر من بني سلمه معزياً فصنعت له طعاماً وعند صلاة الظهر نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي, وبعد أن أتم ركعتين نزل عليه الوحي بالتحول إلى الكعبة المشرفة في الآية الكريمة (( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره )) .

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