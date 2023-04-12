منع لافروف من الحصول على تأشيرة أمريكية يسبب أزمة

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أكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والوفد الروسي للمشاركة في عمل مجلس الأمن الدولي.
وقال ريابكوف، للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد منحت لافروف تأشيرة: “حتى الآن لم يتم إصدار ولو تأشيرة واحدة”.
وطالب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الولايات المتحدة بتحمل التزاماتها الدولية، وقال في تصريح للصحفيين: “على الجانب الأمريكي التزامات باعتبارها دولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة. ويجب على أمريكا الوفاء بهذه الالتزامات”.
وتترأس روسيا مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، ومن المنتظر أن يشارك لافروف في عدد من اجتماعات مجلس الأمن خلال هذه الفترة.