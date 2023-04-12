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منع لافروف من الحصول على تأشيرة أمريكية يسبب أزمة

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
منع لافروف من الحصول على تأشيرة أمريكية يسبب أزمة
المواطن - فريق التحرير

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أكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والوفد الروسي للمشاركة في عمل مجلس الأمن الدولي.

تأشيرة دخول

وقال ريابكوف، للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد منحت لافروف تأشيرة: “حتى الآن لم يتم إصدار ولو تأشيرة واحدة”.

وطالب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الولايات المتحدة بتحمل التزاماتها الدولية، وقال في تصريح للصحفيين: “على الجانب الأمريكي التزامات باعتبارها دولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة. ويجب على أمريكا الوفاء بهذه الالتزامات”.

رئاسة روسيا لـ مجلس الأمن

وتترأس روسيا مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، ومن المنتظر أن يشارك لافروف في عدد من اجتماعات مجلس الأمن خلال هذه الفترة.

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