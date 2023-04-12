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منها مواطن قام بالاعتداء على ذويه وامرأة

منفذو جرائم سلب وحيازة مخدرات في قبضة رجال الأمن

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
منفذو جرائم سلب وحيازة مخدرات في قبضة رجال الأمن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام القبض على عدد من المواطنين والمقيمين، تورطوا في جرائم جنائية، أبرزها حيازة مخدرات وحوادث سلب.

وقال الأمن العام عبر مقطع فيديو بموقع تويتر، تحت عنوان في قبضة رجال الأمن: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في القنفذة، قام بنقل في مركبته 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

أقراص مخدرة

ولفت الأمن العام، إلى القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في جدة، بحوزته 100 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وفي المدينة المنورة تم القبض على مواطن قام بالاعتداء على ذويه وامرأة في مكان عام، وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي المتضمن معلومات غير صحيحة، ومخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأردف الأمن العام: وفي الرياض تم القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية الأفغانية بحوزتهم 1315 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة.

حوادث سلب

وأكمل: وفي الرياض، تم القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة، والعمل من الجنسية البنجلاديشية، قاموا بانتحال صفة غير صحيحة، وارتكاب حوادث سلب محال لبيع الذهب والمجوهرات، والمتاجرة بها.

وختم قائلًا: وفي صبيا، تم القبض على مواطن بحوزته 27 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها.

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