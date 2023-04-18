منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن البيت الأبيض للأمريكان بالسودان: تحصنوا بمكان آمن ليس لدينا خطط للإجلاء 10 وظائف شاغرة بمستشفيات رعاية الطبية طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول بدء صرف المكافآت وبدل الإعاقة للطلاب المستحقين بجامعة الملك سعود غدًا وظائف شاغرة لدى شركة Ericsson واتساب يتيح تحديثًا يزيد عدد مشاركي المجموعات السفير آل جابر: أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل وزيارة لدعم الشعب اليمني 8 طالبات نيجيريات يفرون بعد أسبوعين من خطفهن
أعلن الأمن العام القبض على عدد من منفذي الحوادث الجنائية، وجرائم سلب، وحيازة مخدرات.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/hkUZ35Gkkl
— الأمن العام (@security_gov) April 18, 2023
وقال الأمن العام عبر مقطع فيديو بموقع تويتر: تم القبض على 3 مواطنين بالرياض، قاموا بارتكاب حوادث سلب ونشل، تحت تهديد السلاح الناري، باستخدام مركبة ودراجة نارية مسروقة.
وتابع: في الدوادمي تم القبض على 4 مواطنين بحوزتهم 200 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
وأكمل: أما في القريات تم القبض على مواطن قام بالاعتداء على طفل من الباعة المتجولين بالضرب بعد ظهور والده في محتوى مرئي تضمن الادعاء بذلك، وتبين من إجراءات الاستدلال عدم التقدم ببلاغ للجهات الأمنية.
وأضاف: كما تم القبض على مقيمين في الرياض من الجنسية البنجلاديشية قاما بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في تزوير رخص الإقامة، والقيادة والمتاجرة بها، متخذين من وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرًّا لذلك، وضبط بحوزتهما أجهزة إلكترونية ومعدات للتزوير.