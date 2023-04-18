منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام القبض على عدد من منفذي الحوادث الجنائية، وجرائم سلب، وحيازة مخدرات.

سلب ونشل

وقال الأمن العام عبر مقطع فيديو بموقع تويتر: تم القبض على 3 مواطنين بالرياض، قاموا بارتكاب حوادث سلب ونشل، تحت تهديد السلاح الناري، باستخدام مركبة ودراجة نارية مسروقة.

حيازة مخدرات

وتابع: في الدوادمي تم القبض على 4 مواطنين بحوزتهم 200 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

حوادث اعتداء

وأكمل: أما في القريات تم القبض على مواطن قام بالاعتداء على طفل من الباعة المتجولين بالضرب بعد ظهور والده في محتوى مرئي تضمن الادعاء بذلك، وتبين من إجراءات الاستدلال عدم التقدم ببلاغ للجهات الأمنية.

حوادث جنائية

وأضاف: كما تم القبض على مقيمين في الرياض من الجنسية البنجلاديشية قاما بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في تزوير رخص الإقامة، والقيادة والمتاجرة بها، متخذين من وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرًّا لذلك، وضبط بحوزتهما أجهزة إلكترونية ومعدات للتزوير.