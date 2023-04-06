منفذ جديدة عرعر الحدودي يتأهب لافتتاح صالة الحجاج الجديدة

يتأهب منفذ جديدة عرعر الحدودي بين المملكة العربية السعودية والعراق لافتتاح “صالة الحجاج الجديدة” بطاقة تشغيلية تستوعب 24 ألف حاج ومعتمر يوميًا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، استعدادات منفذ جديدة عرعر الحدودي بين المملكة والعراق لافتتاح صالة الحجاج الجديدة.

خدمات مميزة

ويستقبل منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية المعتمرين القادمين برًا من العراق ضمن إجراءات سهلة وميسرة تضمن تقديم الخدمات بجودة عالية وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية.

وتتضمن الخدمات المقدمة للمعتمرين تهيئة المصليات وركن الضيافة وجناحًا إسعافيًا للخدمات الطبية وتأمين برادات لسقيا الماء وتوفير كراسي استرخاء، بمشاركة المتطوعين التابعين للجهات الحكومية والأهلية في منطقة الحدود الشمالية.