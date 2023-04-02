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من الألعاب التراثية وتحظى بإقبال كبير

مهرجان غبقة برية بالطائف يعيد أجواء السهر الرمضانية بـ طاق طاقية

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ مساءً
مهرجان غبقة برية بالطائف يعيد أجواء السهر الرمضانية بـ طاق طاقية
المواطن - فريق التحرير

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يستعيد مهرجان غبقة برية في الطائف، ألعابًا تراثية وفعاليات شعبية خلال شهر رمضان المبارك، ومنها “طاق طاق طاقية”، والتي تحظى بذكريات لدى العديد من المواطنين.

موروث شعبي

من جهته أوضح مؤسس فرقة طاق طاق طاقية التراثية في الطائف فهد المالكي لـ “العربية السعودية”، أنه قام بتأسيس الفرقة لإحياء الموروث الشعبي للعديد من الألعاب والتي لاقت إقبالًا كبيرًا لدي المواطنين، ومن ضمن هذه الألعاب طاق طاق طاقية الكيرم والبرجون والدراجة والزقيطة والكرة سابقًا من خلال مشاركة فعاليتهم اليومية.

محاكاة للماضي

فيما أشاد أحد المواطنين يدعى مترس النفيحي بإحياء الألعاب القديمة ومنها طاق طاق طاقية لتعيد ذكرياتهم القديمة خلال أيام السهر في رمضان، لافتًا إلى أن إعادة التذكير بهذه الألعاب التي تتناقلها الأجيال تعد محاكاة للماضي وتجسيدًا للحاضر.

أما الطفلة فرح النفيحي فعبرت عن فرحتها بالمشاركة في فعاليات غبقة برية، ومشاهدتها للعبة طاق طاق طاقية والكيرم والبرجون.

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