مهرجان غبقة برية بالطائف يعيد أجواء السهر الرمضانية بـ طاق طاقية

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يستعيد مهرجان غبقة برية في الطائف، ألعابًا تراثية وفعاليات شعبية خلال شهر رمضان المبارك، ومنها “طاق طاق طاقية”، والتي تحظى بذكريات لدى العديد من المواطنين.
ألعاب تراثية وفعاليات شعبية في مهرجان #غبقة_برية الرمضاني في #الطائف#العربية_في_رمضان
عبر:@RAED_ABDULAZIZ pic.twitter.com/xKeaECvMJV
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 2, 2023
من جهته أوضح مؤسس فرقة طاق طاق طاقية التراثية في الطائف فهد المالكي لـ “العربية السعودية”، أنه قام بتأسيس الفرقة لإحياء الموروث الشعبي للعديد من الألعاب والتي لاقت إقبالًا كبيرًا لدي المواطنين، ومن ضمن هذه الألعاب طاق طاق طاقية الكيرم والبرجون والدراجة والزقيطة والكرة سابقًا من خلال مشاركة فعاليتهم اليومية.
فيما أشاد أحد المواطنين يدعى مترس النفيحي بإحياء الألعاب القديمة ومنها طاق طاق طاقية لتعيد ذكرياتهم القديمة خلال أيام السهر في رمضان، لافتًا إلى أن إعادة التذكير بهذه الألعاب التي تتناقلها الأجيال تعد محاكاة للماضي وتجسيدًا للحاضر.
أما الطفلة فرح النفيحي فعبرت عن فرحتها بالمشاركة في فعاليات غبقة برية، ومشاهدتها للعبة طاق طاق طاقية والكيرم والبرجون.