مهمة إنقاذ سرية وسط إطلاق النار في السودان

تمكنت القوات الخاصة البريطانية من تنفيذ مهمة إنقاذ سرية للغاية وسط الانفجارات وإطلاق النار في السودان.

وقالت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، إن مجموعة من القوات الأمريكية الخاصة غادرت السبت الماضي العاصمة السودانية الخرطوم على الرغم من استمرار القتال، وذلك بعد أن تمكنت من ترك مجموعة صغيرة من الجنود البريطانيين لتنفيذ مهمة سرية للغاية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الوحدة، التي يُرجح أنها جاءت من أحد أسراب القوات الجوية الخاصة البريطانية، تمكنت على الفور من إنقاذ 24 دبلوماسيًا وموظفًا وعائلات بريطانية، بالإضافة إلى حوالي عشرة أشخاص آخرين من النرويج وفرنسا وهولندا.

واستُخدمت طائرات لوكهيد سي 130 هركيوليز وأي 400 إم أطلس المروحية، ما يعني أنها مناسبة بشكل أفضل لمهابط الطائرات الترابية الخشنة التي قد تصادفها في خضم القتال.

وبدلاً من السفر مباشرة إلى مطار الخرطوم، اتجهت الطائرات البريطانية باتجاه قاعدة وادي سيدنا الجوية، على بعد حوالي 20 كيلومتراً شمال العاصمة، موطن القوات الجوية السودانية.