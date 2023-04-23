مهمة سرية لفرقة النخبة تجلي الدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان

تمكنت فرقة النخبة التابعة للجيش البريطاني من تنفيذ مهمة سرية لإجلاء الدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان التي تشهد قتالًا عنيفًا بين الجيش وقوات الدعم السريع على مدار 9 أيام.

تفاصيل الخطة السرية

وبدأت الخطة تحت جنح الظلام حيث توجه فريق من نخبة القوات البريطانية إلى الخرطوم في ساعة متأخرة من ليل السبت، على متن طائرة عسكرية أمريكية، كانت جزءًا من مهمة إجلاء منفصلة، لكن منسقة.

وعند الهبوط، ترك الجنود البريطانيون نظراءهم الأمريكيين، وحصلوا على عدد من المركبات المحلية، وتوجهوا عبر المدينة باتجاه سفارة المملكة المتحدة لإنقاذ البعثة البريطانية والدبلوماسيين.

وبالتوازي مع ذلك أقلعت طائرتا نقل تابعتان لسلاح الجو الملكي من طراز (سي 130 هيركوليز) و(إيرباص A400M) من قاعدة أكروتيري، وهي قاعدة عسكرية بريطانية مترامية الأطراف في قبرص، وهبطتا في السودان بعد الحصول على إذن من الجيش السوداني.

نقطة التجمع

وفي الأثناء كان على فريق النخبة والدبلوماسيين، الانتقال من نقطة تجمعهم في الخرطوم إلى المطار، في رحلة على امتداد حوالي 30 كيلومترًا، عبر نقاط تفتيش متعددة.

بمجرد وصولهم إلى المطار، استقل الدبلوماسيون والعائلات الطائرة، وأقلعت الطائرتان البريطانيتان حوالي الساعة 9 صباحًا، بتوقيت المملكة المتحدة، وعادتا إلى قبرص، وعلى متنهما أكثر من 20 دبلوماسيًا وأسرهم ورعايا بعض الدول الأجنبية.