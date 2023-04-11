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مواجهات في جنين واقتحامات بالمسجد الأقصى

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
مواجهات في جنين واقتحامات بالمسجد الأقصى
المواطن - فريق التحرير

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اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم جنين في الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، حيث اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين.

اعتقالات جنين

وذكر مراسل قناة العربية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينياً بعد محاصرة منزله، بذريعة اشتراكه مع والده ماهر تركمان في تنفيذ عملية بمنطقة الأغوار في سبتمبر العام الماضي، بالإضافة إلى 4 فلسطينيين آخرين.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي انسحاب القوات الخاصة من جنين بعد تنفيذ الاعتقالات.

اقتحامات المسجد الأقصى

وعلى صعيد تطورات الأوضاع في القدس القديمة، استمرت عمليات اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى على دفعات من باب المغاربة

وكانت القوات الإسرائيلية شددت إجراءاتها في القدس القديمة، ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى وتأدية صلاة الفجر فيه، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد.

إبعاد المصلين

ونفّذ المستوطنون اقتحاماتهم على شكل مجموعات للمسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من الشرطة التي أبعدت المصلين الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين.

وتمهيدا لاقتحامات المستوطنين، نشرت الشرطة الإسرائيلية عناصرَها ووحداتـِها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه.

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