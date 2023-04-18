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في بركة ماء بسريلانكا

مواجهة شرسة بين تمساح ضخم وأنثى فيل دفاعًا عن صغيرها

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
مواجهة شرسة بين تمساح ضخم وأنثى فيل دفاعًا عن صغيرها
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مذهل، لحظات مواجهة شرسة بين أنثى فيل شجاعة وتمساح ضخم في بركة ماء بسريلانكا، وذلك دفاعًا من الأم عن صغيرها.

تفاصيل المواجهة

وبدأ الفيديو الذي التقطه زوار حديقة طبيعية في سريلانكا، وبثته صحيفة الإندبندنت البريطانية على موقعها، بلقطات مرحة لأنثى الفيل، وهي تصطحب صغيرها كي يستمتع باللعب في بركة ماء صغيرة، ربما اختارتها بعيدًا عن مخاطر البرك الضخمة، ويرقد الصغير في الماء بفرح وسعادة.

وبعد لحظات، سمع صراخ الأم وهي تدق بأقدامها الضخمة تمساحًا عملاقًا كان يرقد تحت الماء منتظرًا فرصة الانقضاض على أي فريسة، رفع التمساح رأسه فوق الماء، وتحرك بسرعة للهروب من بين أقدام الأم التي كانت تضرب بعنف وقوة قاتلة، وهي تحمي صغيرها في نفس اللحظة.

 

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