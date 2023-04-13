مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما مواد مخدرة بالجوف

ألقت دوريات الأمن بمنطقة الجوف، القبض على مواطنين بحوزتهما 66 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.