مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما مواد مخدرة بالجوف

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ألقت دوريات الأمن بمنطقة الجوف، القبض على مواطنين بحوزتهما 66 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.