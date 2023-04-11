مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما 58 كجم من الحشيش

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطنين بحوزتهما 58 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة سراة عبيدة.
وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.