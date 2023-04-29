Icon

حافلة الهلال في طريقها إلى ملعب المباراة Icon مواطن بحوزته إمفيتامين مخدر في قبضة الأمن بالطائف Icon سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا Icon الحضور الجماهيري يزين جنبات ملعب الملك فهد الدولي Icon عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق Icon ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان Icon 3 لاعبين من الهلال يخوضون النهائي الآسيوي الخامس Icon محمد الشلهوب يُقدم كأس دوري الأبطال قبل نهائي اليوم Icon الخارجية الأمريكية تجدد شكرها للمملكة على إجلاء رعاياها من السودان Icon التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء والأهلي المصري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

مواطن بحوزته إمفيتامين مخدر في قبضة الأمن بالطائف

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
مواطن بحوزته إمفيتامين مخدر في قبضة الأمن بالطائف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف على مواطن بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر
السعودية اليوم

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد...

السعودية اليوم
سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى
تقارير

سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى

تقارير
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب القات المخدر
السعودية اليوم

حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب...

السعودية اليوم
تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في خطر
تكنولوجيا

تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في...

تكنولوجيا
لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر
غرائب

لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا...

غرائب
قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ 2 من نجومه
الرياضة

قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ...

الرياضة
وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب
حصاد اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى...

حصاد اليوم