مواطن بعد إجلائه من السودان: الجواز السعودي أقوى جواز في العالم

أعرب مواطن سعودي عن فرحته بعد عودته إلى أرض الوطن ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان، مشيرًا إلى أن الجواز السعودي أقوى جواز بالعالم.

فيديو | "أقوى جواز في العالم".. مواطن سعودي يعبر عن فرحته بعد عودته إلى أرض الوطن ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/Vs39IcGHWT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

ورصدت قناة الإخبارية فرحته، إذ أمسك بالعلم السعودي بإحدى يديه، وأمسك بالأخرى جواز السفر السعودي، ثم لوح به، معلقًا: هذا الجواز أقوى جواز بالعالم.

وصول 10 مواطنين

استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء أمس إلى محافظة جدة 10 مواطنين سعوديين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 189 شخصًا من الجنسيات التالية (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وإيطاليا، وقطر، وسوريا، وهولندا، والعراق، وتركيا، وتنزانيا، ولبنان، وليبيا)، حيث نقلوا من خلال سفينة جلالة الملك (ينبع).

جهود السعودية

وقد حرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من أجلوا من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصًا (101 مواطن سعودي، و255 شخصًا ينتمون لـ 26 جنسية).