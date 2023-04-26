مواطن عائد من السودان: الجواز السعودي فخرنا

عبر مواطن عن سعادته وفخره بعد وصوله المملكة ضمن الرعايا الذين تم إجلاؤهم من السودان، صباح اليوم الأربعاء، مقدمًا الشكر لحكومة المملكة، وواصفًا الجواز السعودي بأنه فخر لكل مواطن.

فيديو | "الجواز السعودي فخرنا" أحد المواطنين العائدين من السودان: الله يعز حكومتنا وفرت لنا كل شيء #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/RWpwiKvd3s — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

ووصف المواطن خلال حديثه لـ ” قناة الإخبارية”، رحلة العودة إلى المملكة بالممتازة، قائلاً: “ربنا يعز حكومتنا كل شيء متيسر من هناك حتى وصولنا”.

وعبر المواطن عن فخره بحمل جواز السفر السعودي الذي كان يحمله في جيبه، واصفًا إياه بأنه “فخرنا”.

أكبر عملية إجلاء

وفي وقت سابق من اليوم، وصل ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمًا من بورتسودان، بعد رحلة استغرقت قرابة الـ8 ساعات.

وصلت السفينة “أمانة” تحت حماية القوات البحرية السعودية وعلى متنها 1687 شخصًا من 58 جنسية، وكان في استقبالها عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية.

السفينة أقلت 46 أمريكياً و40 بريطانياً و11 ألمانياً و4 فرنسيين و13 سعودياً، كما أقلت أيضاً 560 إندونيسيًا و239 يمنياً و198 سودانياً و26 تركياً، وسط تأكيدات من الخارجية في بيان لها على حرص المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسيّة للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.