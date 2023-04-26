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جهود متواصلة لإجلاء الرعايا من السودان

مواطن عائد من السودان: لن تكون يتيمًا وحكومتك سعودية

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
مواطن عائد من السودان: لن تكون يتيمًا وحكومتك سعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعرب مواطن سعودي يدعى علي ثامر المطرودي عن سعادته وفخره بالجهود السعودية المبذولة لإجلاء الرعايا من السودان.

وقال المطرودي: إنه سعودي الجنسية ويحمل أفضل جواز سفر في العالم، مضيفًا: هذا الجواز الآن هو مفخرة بكل المقاييس.

فخر واعتزاز

ولفت إلى تواجد مكثف من مختلف الجنسيات على متن السفينة السعودية الخامسة لإجلاء الرعايا، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو للفخر.

واستطرد: لن تكون يتيمًا وحكومتك هي حكومة المملكة العربية السعودية.

جهود متضافرة

من جانب آخر، كشف اللواء الركن البحري يحيى العسيري، قائد الأسطول الغربي في القوات البحرية، عن تفاصيل عمليات الإجلاء من السودان إلى جدة.

وقال العسيري بمداخلة لقناة الإخبارية: إننا بدأنا التنفيذ في الأسطول الغربي بقاعدة الملك فيصل البحرية، وتجهيز سفن جلالة الملك بكل الاحتياجات والتوجه إلى بورتسودان.

وتابع، كان هناك ترتيب وجهود مباركة متواصلة من الملحق العسكري وسفارة المملكة لدى السودان، حيث تم توصيلهم إلى بورتسودان وإنهاء إجراءاتهم الإدارية، وتوصيلهم إلى سفن جلالة الملك والإبحار إلى المملكة.

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