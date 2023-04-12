مواطن في قبضة الأمن بسبب حوادث سطو وسرقة

ألقت شرطة محافظة جدة، القبض على شخص لسطوه على منزلين وسرقة مصوغات ذهبية ومجوهرات.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.