مواطن في قبضة الأمن بسبب حوادث سطو وسرقة

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ألقت شرطة محافظة جدة، القبض على شخص لسطوه على منزلين وسرقة مصوغات ذهبية ومجوهرات.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.