مواطن في قبضة الأمن لاعتدائه على آخر بسلاح أبيض

ذكرت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية أنها باشرت في حينه حالة اعتداء مواطن على آخر ظهر في محتوى مرئي يدعي تعرضه للطعن بسلاح أبيض.

وحسب بيان الأمن العام، تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة نتيجة لخلاف بينهما.

وجرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.