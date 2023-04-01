مواطن في قبضة الأمن لاعتدائه على آخر بسلاح أبيض

تفاصيل اختراق حواسيب جامعة الملك سعود موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج
ذكرت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية أنها باشرت في حينه حالة اعتداء مواطن على آخر ظهر في محتوى مرئي يدعي تعرضه للطعن بسلاح أبيض.
وحسب بيان الأمن العام، تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة نتيجة لخلاف بينهما.
وجرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.