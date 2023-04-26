مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بالمنطقة الشرقية، لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.