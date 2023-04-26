مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواطن يعبر عن مشاعره بعد وصوله جدة: إجلاء يشبه تفويج مكة طريق الهلال نحو نهائي دوري أبطال آسيا 2023 مشاعر سيدة عربية فور وصولها للمملكة ضمن عملية الإجلاء من السودان 5 رحلات بحرية تقل رعايا تغادر ميناء بورتسودان في اليوم تنويه لجمهور الهلال بشأن تذاكر نهائي آسيا سجل محفز لـ الاتحاد ضد الشباب بعد خسارة الكلاسيكو الدفاع المدني يحذر أهالي الرياض انهيار فيرست ريبابليك أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بالمنطقة الشرقية، لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.