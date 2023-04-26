مواطن في قبضة الأمن لحيازته القات بجازان

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تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من القبض على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
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