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تم إحالته لجهة الاختصاص

مواطن في قبضة الأمن لحيازته القات بجازان

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
مواطن في قبضة الأمن لحيازته القات بجازان
المواطن - واس

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تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من القبض على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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