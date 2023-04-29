مواطن في قبضة الأمن لحيازته القات

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.