مواطن يتباهى بجواز السفر السعودي: اللي يحمله لا يخاف على عمره

وثق مقطع فيديو متداول، تفاخر أحد المواطنين بجواز السفر السعودي، مؤكدًا أنه أقوى جواز في العالم.

في مقطع متداول.. مواطن سعودي "اللي يحمل هالجواز لا يخاف على عمره"#السعودية pic.twitter.com/7DgcVooSna — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 25, 2023

أقوى جواز سفر

وقال الرجل في الفيديو الذي نشرته قناة “العربية” “أقوى جواز في العالم.. اللي يحمل هالجواز لا يخاف على عمره”.

كما أظهر الفيديو لقطة المجندة السعودية التي تحتضن طفلًا صغيرًا قادمًا على متن سفينة الإجلاء السعودية من السودان إلى جدة، والتي عكست معاني إنسانية عميقة وخطفت قلوب المغردين.

ووثق الفيديو أيضًا تعاون رجال الأمن والقوات مع الرعايا التي تم إجلاؤهم من السودان ووصلوا إلى جدة، حيث استقبلوهم بكل ترحاب وود، وقدموا لهم الشوكولاتة والورود، فضلًا عن مساعدة الأطفال وكبار السن.

إجلاء الرعايا

وكانت وزارة الخارجية أعلنت الاثنين، أن المملكة أجلت 356 شخصًا من 26 جنسية من السودان منذ بداية عمليات الإجلاء.

كما ذكرت أنه تم إجلاء 10 من مواطنيها في السفينة السعودية التي رست بجدة.

وأكدت أنها أجلت 189 شخصًا من رعايا الدول العربية والأجنبية.

إلى ذلك، وصل عدد الرعايا الذين أجلتهم السعودية من السودان خلال الأيام الماضية 356 شخصًا، بينهم 101 سعودي و255 ينتمون لـ26 جنسية أخرى.