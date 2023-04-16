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محلقًا فوق جبال عسير

مواطن يتناول الإفطار على متن طائرة شراعية

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
مواطن يتناول الإفطار على متن طائرة شراعية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، تناول أحد المواطنين الإفطار على متن طائرة شراعية فوق جبال منطقة عسير، في مشهد غريب يخطف الأنظار.

منظر غريب

وظهر عبدالباري آل عبدالله وهو يركب طائرة شراعية ويحلق في السماء، لتناول الإفطار على متنها فوق جبال عسير، حيث قال “صومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا.. الله يحييكم”.

وتتميز قمم جبال عسير، بالجمال ويحوطها ضباب يغطيها، حيث يأتي الكثير من الزوار لمشاهدتها.

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