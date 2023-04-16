مواطن يتناول الإفطار على متن طائرة شراعية

وثق مقطع فيديو، تناول أحد المواطنين الإفطار على متن طائرة شراعية فوق جبال منطقة عسير، في مشهد غريب يخطف الأنظار.

منظر غريب!

“عبدالباري آل عبدالله” سعودي يتناول الإفطار على متن طائرة شراعية فوق جبال منطقة #عسير @Capt_Abdulbari pic.twitter.com/LqjLGwvjHM — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 16, 2023

منظر غريب

وظهر عبدالباري آل عبدالله وهو يركب طائرة شراعية ويحلق في السماء، لتناول الإفطار على متنها فوق جبال عسير، حيث قال “صومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا.. الله يحييكم”.

وتتميز قمم جبال عسير، بالجمال ويحوطها ضباب يغطيها، حيث يأتي الكثير من الزوار لمشاهدتها.