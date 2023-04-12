لقطات جوية تبهج القلوب للمسجد الحرام قبل أذان المغرب توقع سحب كثيفة ممطرة مع حبات البرد مواطن يستغيث من خطر الكلاب الضالة: قتلت 25 رأسًا من الأغنام وستقتل العمال رئيس تشيلسي يتوقع الفوز على الريال بثلاثية الغذاء والدواء: لا علاقة بين استخدام مكعبات مرقة الدجاج والسرطان كاكو الأكثر صناعة للأهداف بعد الجولة الـ23 الأمطار تسبب انهيارات جزئية في أسقف جامعة حفر الباطن مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل اتهامات العنصرية تُلاحق مدرب باريس سان جيرمان! لقطات لزخات المطر محملة بنسائم الخير داخل المسجد النبوي
أكد أحد المواطنين، أن عددًا من الكلاب الضالة اقتحمت مزرعته وقتلت ما يزيد عن 25 رأسًا من الأغنام، إضافة إلى الإصابات الكبيرة في عدد كبير من الرؤوس في مزرعته.
#قُل_شيئا ،،،، pic.twitter.com/AJD51c42rw
— عبدالعزيز 🇸🇦MBS (@abdualaaaziz) April 12, 2023
واستغاث المواطن في فيديو نشره على “تويتر”، بمسؤولي البلدية، والهيئة العامة للبيئة، لظاهرة انتشار الكلاب الضالة في منطقته، وما سببت له من خسائر كبيرة في مزرعة الأغنام.
وأكد أنه تقدم بكثير من الشكاوى من أجل إيجاد حل لظاهرة الكلاب الضالة لكن حتى الآن دون جدوى، مطالبًا الهيئة العامة للبيئة بالتدخل والحد من هذه الظاهرة.
وخلال الفيديو عرض عددًا من رؤوس الأغنام في مزرعته، ما بين مقتولة ومصابة، وقال: “الحمد لله أصور هذه الأغنام من أجل أن أرسل رسالة إلى مسؤولي البلدية والهيئة العامة للبيئة، ليرون ما يحدث من الكلاب الضالة، أكثر من 25 من الحلال مقتول غير الإصابات المتفرقة”.
وأشار المواطن إلى أن هذه المرة تمكنت الكلاب الضالة من قتل الأغنام بعد أن اقتحمت المزرعة، لكن المرة المقبلة لا ندري فمن الممكن أن تقتل العمال أو الأولاد.