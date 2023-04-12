مواطن يستغيث من خطر الكلاب الضالة: قتلت 25 رأسًا من الأغنام وستقتل العمال

أكد أحد المواطنين، أن عددًا من الكلاب الضالة اقتحمت مزرعته وقتلت ما يزيد عن 25 رأسًا من الأغنام، إضافة إلى الإصابات الكبيرة في عدد كبير من الرؤوس في مزرعته.

رسالة للبيئة

واستغاث المواطن في فيديو نشره على “تويتر”، بمسؤولي البلدية، والهيئة العامة للبيئة، لظاهرة انتشار الكلاب الضالة في منطقته، وما سببت له من خسائر كبيرة في مزرعة الأغنام.

وأكد أنه تقدم بكثير من الشكاوى من أجل إيجاد حل لظاهرة الكلاب الضالة لكن حتى الآن دون جدوى، مطالبًا الهيئة العامة للبيئة بالتدخل والحد من هذه الظاهرة.

خطر الكلاب الضالة

وخلال الفيديو عرض عددًا من رؤوس الأغنام في مزرعته، ما بين مقتولة ومصابة، وقال: “الحمد لله أصور هذه الأغنام من أجل أن أرسل رسالة إلى مسؤولي البلدية والهيئة العامة للبيئة، ليرون ما يحدث من الكلاب الضالة، أكثر من 25 من الحلال مقتول غير الإصابات المتفرقة”.

وأشار المواطن إلى أن هذه المرة تمكنت الكلاب الضالة من قتل الأغنام بعد أن اقتحمت المزرعة، لكن المرة المقبلة لا ندري فمن الممكن أن تقتل العمال أو الأولاد.