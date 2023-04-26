مواطن يعبر عن مشاعره بعد وصوله جدة: إجلاء يشبه تفويج مكة

وجه مواطن كلمة لحظة وصوله إلى ميناء جدة ضمن عملية إجلاء المواطنين والرعايا الأجانب من السودان.

فيديو | "سهلوا كل العقبات اللي واجهتنا بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده" مواطن سعودي يعبر عن مشاعره لحظة عودته إلى أرض الوطن #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/TF1nb9MniE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

تسهيل العقبات

وقال المواطن: “لقد وعد فأوفى وقد سهل جميع العقبات التي تواجهنا بتوجيهات خادم الحرمين وولي عهده الأمين وبمساعدة السفير السعودي هناك لقد أبلى بلاءً حسنًا”.

وأضاف: “أعتقد التوجيهات اللي جاءته هناك كأنها تفويج مكة أنتم ما شفتم الموقع اللي شفناه هناك، إحنا رأينا بأم أعيننا التفويج لم يسبق له مثيل فالشكر والتقدير لخادم الحرمين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي المضياف شكرًا من الأعماق”.

أكبر عملية إجلاء

وكانت قاعدة الملك فيصل البحرية قد استقبلت صباح اليوم الأربعاء، 13 مواطناً سعودياً و1674 شخصاً من جنسيات أخرى، في أكبر عملية إجلاء رعايا منذ بدئها، حيث جرى نقل المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى المملكة، وتوفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.