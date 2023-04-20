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حمله فوق أكتافه لعدة أمتار

مواطن ينقذ جملًا صغيرًا سقط في حفرة

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
مواطن ينقذ جملًا صغيرًا سقط في حفرة
المواطن - فريق التحرير

بادر مواطن شاب لإنقاذ جمل صغير سقط في حفرة، ولم يستطع الخروج منها بسبب عمقها، في إحدى مناطق المملكة.

مبادرة إنسانية محفوفة بالمخاطر

وظهر الشاب في مقطع فيديو، وقد جلس تحت جمل صغير ونهض به، ليحمله فوق أكتافه لعدة أمتار ليسلمه لأمه.

وعبر متداولو المقطع عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة الإنسانية المحفوفة بالمخاطر، من هذا الشاب لإنقاذ الجمل الصغير لاسيما في شهر رمضان شهر الخير والأعمال الصالحة.

 

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