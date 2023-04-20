مواطن ينقذ جملًا صغيرًا سقط في حفرة تحذير أمني عالي الخطورة حول ثغرات في منتجات Foxit ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات السودان لـ 198 تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بمنطقة الرياض روبرت كيندي يعلن رسميًا ترشحه للرئاسة الأمريكية وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية المشروع السعودي يمتلك مقومات بديلة وهائلة توازي النفط وربما أكثر منه زلزال يضرب شرقي تركيا مشاهد لجريان شعيب النظيم بالدلم الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز
بادر مواطن شاب لإنقاذ جمل صغير سقط في حفرة، ولم يستطع الخروج منها بسبب عمقها، في إحدى مناطق المملكة.
وظهر الشاب في مقطع فيديو، وقد جلس تحت جمل صغير ونهض به، ليحمله فوق أكتافه لعدة أمتار ليسلمه لأمه.
وعبر متداولو المقطع عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة الإنسانية المحفوفة بالمخاطر، من هذا الشاب لإنقاذ الجمل الصغير لاسيما في شهر رمضان شهر الخير والأعمال الصالحة.