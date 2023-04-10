مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الاثنين، أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 29 رمضان 1444هـ / الموافق 20 أبريل 2023م ، وتستمر لمدة 4 أيام.
وأضافت وزارة الموارد البشرية، أنه على صاحب العمل التقيد بما ورد بالفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.