مواقف مؤثرة وطفولة قاسية في حياة القويز: فقد سمعه بشكل مؤقت

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كشف الدبلوماسي الدكتور عبدالله القويز، أهم محطات حياته والإنجازات التي حققها، خلال لقائه مع برنامج ذات على قناة السعودية.
د. عبدالله القويز: أفضل قرار اتخذته في حياتي الزواج مبكراً واستمر 57 عاماَ#ذات_عبدالله_القويز @akuwaiz@Samialjaber pic.twitter.com/gZ4oSHgfZ6
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 4, 2023
وقال القويز: إنه بدأ تعليمه في الكتاتيب ودراسة القرآن وتلاوته، وبعد تخرجه انتقل بعدها إلى شقراء، لكنه لم يجد نفسه في المعهد العلمي بها.
وتابع القويز: انتقلت بعد ذلك لإكمال المرحلة المتوسطة، وكان ذلك يقتضي الخضوع لاختبار في الرياض، وكانت– حينذاك– معاناة لتزامن الموعد مع هطول الأمطار، مضيفًا: أن أفضل قرار اتخذته في حياتي كان الزواج مبكرًا، واستمر 57 عامًا، ولم يفرقني عن زوجتي إلا الموت حيث كان فقدها صعبًا عليّ.
حادثة البئر التي أفقدت عبدالله القويز سمعه مؤقتاً
#ذات_عبدالله_القويز @akuwaiz @Samialjaber pic.twitter.com/XuQpg4vmPo
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 4, 2023
وأكمل: عشنا في طفولتنا حياة قاسية وعند محاولة غسل الثياب في أحد الآبار ارتطمت أثناء خروجي من البئر وفقدت سمعي بشكل مؤقت ولم يكن هناك علاج إلا بالكي، موضحًا أنه كان يستعين بمدرسين أثناء إقامته بالولايات المتحدة لتعليم أبنائه اللغة العربية.
د. عبدالله القويز انتقلت من أبوظبي إلى واشنطن لدراسة آلية عمل صندوق النقد الدولي
#ذات_عبدالله_القويز@akuwaiz
@Samialjaber pic.twitter.com/6rT8xl2nFk
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 4, 2023
واستطرد: قبلت بعد ذلك تمثيل المملكة في صندوق النقد العربي في أبو ظبي وكانت فرصة لي لحل مشكلة أبنائي، مستكملًا: انتقلت من أبو ظبي إلى واشنطن لدراسة آلية عمل صندوق النقد الدولي، حيث أعطي كل وظيفة موكلة إلي قدر استطاعتي من الجهد.