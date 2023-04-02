مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 11 رمضان

تفاصيل اختراق حواسيب جامعة الملك سعود موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج
يحين موعد أذان المغرب اليوم الأحد الحادي عشر من شهر رمضان المبارك بمشيئة الله عند الساعة 06:36 في مكة المكرمة بينما يؤذن لصلاة المغرب في المدينة المنورة عند الساعة 06:38 وفي الرياض عند الساعة 06:10 مساء.
وبحسب توقيت أم القرى سيؤذن لصلاة فجر الحادي عشر من رمضان في مكة المكرمة عند الساعة 04:56 صباحًا وفي المدينة المنورة عند الساعة 04:54 أما في الرياض فيؤذن لصلاة الفجر عند الساعة 04:25 وفي بريدة 04:25 وفي الدمام 04:09 أما في أبها فيكون أذان الفجر عند الساعة 04:49 صباحًا وبعدها بدقيقتين يؤذن لصلاة الفجر في تبوك.
أما مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية يوم الحادي عشر من رمضان المبارك فستكون كما يلي بحسب توقيت أم القرى:
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:56
|06:13
|12:25
|03:50
|06:36
|08:36
|المدينة المنورة
|04:54
|06:12
|12:26
|03:54
|06:38
|08:38
|الرياض
|04:25
|05:44
|11:57
|03:26
|06:10
|08:10
|بريدة
|04:34
|05:54
|12:08
|03:38
|06:22
|08:22
|الدمام
|04:09
|05:30
|11:44
|03:13
|05:57
|07:57
|أبها
|04:49
|06:03
|12:14
|03:36
|06:24
|08:24
|تبوك
|05:01
|06:23
|12:38
|04:09
|06:52
|08:52
|حائل
|04:42
|06:03
|12:17
|03:48
|06:32
|08:32
|عرعر
|04:39
|06:04
|12:20
|03:52
|06:36
|08:36
|جازان
|04:50
|06:04
|12:14
|03:34
|06:24
|08:24
|نجران
|04:42
|05:57
|12:07
|03:28
|06:17
|08:17
|الباحة
|04:51
|06:07
|12:18
|03:42
|06:29
|08:29
|سكاكا
|04:44
|06:08
|12:23
|03:55
|06:39
|08:39