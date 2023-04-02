مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 11 رمضان

يحين موعد أذان المغرب اليوم الأحد الحادي عشر من شهر رمضان المبارك بمشيئة الله عند الساعة 06:36 في مكة المكرمة بينما يؤذن لصلاة المغرب في المدينة المنورة عند الساعة 06:38 وفي الرياض عند الساعة 06:10 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

وبحسب توقيت أم القرى سيؤذن لصلاة فجر الحادي عشر من رمضان في مكة المكرمة عند الساعة 04:56 صباحًا وفي المدينة المنورة عند الساعة 04:54 أما في الرياض فيؤذن لصلاة الفجر عند الساعة 04:25 وفي بريدة 04:25 وفي الدمام 04:09 أما في أبها فيكون أذان الفجر عند الساعة 04:49 صباحًا وبعدها بدقيقتين يؤذن لصلاة الفجر في تبوك.

إمساكية اليوم الحادي عشر

أما مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية يوم الحادي عشر من رمضان المبارك فستكون كما يلي بحسب توقيت أم القرى: